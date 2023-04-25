التدوين > قم بتأمين جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام iSharkVPN Accelerator لتجنب قيام Microsoft بإغلاقك

قم بتأمين جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام iSharkVPN Accelerator لتجنب قيام Microsoft بإغلاقك

ishark blog article

2023-04-25 00:00:40

هل سئمت من بطء اتصالات الإنترنت؟ هل سبق لك القلق بشأن قفل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بواسطة Microsoft؟ إذا كان الأمر كذلك ، فلا تبحث عن مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة بغض النظر عن مكان وجودك. سواء كنت تشاهد فيلمًا أو تلعب لعبة عبر الإنترنت ، فإن مسرع isharkVPN سيتأكد من أن اتصالك سريع وموثوق.



ولكن ماذا عن قلق Microsoft من قفل جهاز الكمبيوتر الخاص بك؟ كن مطمئنًا مع العلم أن مسرع isharkVPN يوفر اتصالًا آمنًا ومشفّرًا يحافظ على خصوصية نشاطك عبر الإنترنت ويحميك من أي تدخل غير مرغوب فيه.



فما تنتظرون؟ احصل على مسرع isharkVPN اليوم وداعًا لإبطاء سرعات الإنترنت والقلق بشأن قفل جهاز الكمبيوتر الخاص بك. مع مسرع isharkVPN ، ستستمتع باتصالات إنترنت سريعة وآمنة في كل مرة.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك قفل جهاز الكمبيوتر الخاص بك من Microsoft والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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