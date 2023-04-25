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حماية خصوصيتك واستعادة هاتفك المسروق مع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-25 00:02:37

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت عند بث برامجك المفضلة أو لعب ألعابك المفضلة عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك أن تقول وداعًا لسرعات الإنترنت البطيئة والمتأخرة. يستخدم هذا المسرع تقنية متقدمة لموازنة حمل الإنترنت لديك وتحسين اتصالاتك ، مما يؤدي إلى تجربة إنترنت أسرع وأكثر موثوقية.



ولكن هذا ليس كل شيء - تقدم isharkVPN أيضًا ميزات أمان من الدرجة الأولى للحفاظ على خصوصية نشاطك عبر الإنترنت وآمنه. مع التشفير والبروتوكولات مثل OpenVPN و PPTP و L2TP / IPsec ، يمكنك أن تطمئن إلى أن معلوماتك الشخصية ومحفوظات التصفح محمية من أعين المتطفلين.



وبالحديث عن الأمان ، ماذا لو سرق هاتفك؟ هل ستكون الشرطة قادرة على استعادته؟ باستخدام ميزة تتبع موقع isharkVPN ، يمكنك تتبع موقع هاتفك المفقود أو المسروق ، وحتى مسحه عن بُعد لحماية معلوماتك الشخصية.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN واستمتع بسرعات إنترنت أسرع وأكثر أمانًا وراحة البال التي تأتي مع معرفة أن نشاطك على الإنترنت آمن ومأمون.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استعادة الشرطة للهاتف المسروق والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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