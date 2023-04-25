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iSharkVPN Accelerator: زيادة سرعات الإنترنت وتأمين خصوصيتك على الإنترنت

ishark blog article

2023-04-25 00:03:37

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر أثناء بث المحتوى عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة وبث سلس لجميع المحتويات المفضلة لديك. تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا على تحسين اتصالك بالإنترنت وتقليل زمن الوصول ، مما يؤدي إلى تجربة إنترنت أكثر سلاسة وأسرع.



ولكن هذا ليس كل شيء - تقدم isharkVPN أيضًا أفضل ميزات الأمان لضمان خصوصيتك وأمانك عبر الإنترنت. من خلال التشفير من الدرجة العسكرية وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك تصفح الإنترنت براحة البال مع العلم أن بياناتك محمية.



وإذا كنت قلقًا بشأن حظر رقم شخص ما ، فلا تقلق! ليس لدى isharkVPN إمكانية الوصول إلى جهات اتصال هاتفك أو سجلات المكالمات ، لذلك لا توجد طريقة لنا لمعرفة ما إذا كنت قد حظرت رقمًا معينًا.



فما تنتظرون؟ قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بأقصى سرعة وأمان للإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك معرفة ما إذا قمت بحظر رقمه ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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