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iSharkVPN Accelerator: زيادة سرعة الإنترنت لديك وإلغاء حظر مواقع الويب

ishark blog article

2023-04-25 00:05:05

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت لمقاطع الفيديو باستمرار؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تتيح تقنيتنا المبتكرة سرعات إنترنت أسرع عن طريق ضغط البيانات وتقليل زمن الوصول. قل وداعًا لأوقات التحميل المحبطة ومرحبًا بالتصفح السلس.



وماذا عن تلك المكالمات المحظورة المزعجة؟ مع isharkVPN ، لن يرن هاتفك إذا حاول رقم محظور الوصول إليك. تمتع براحة البال وتحكم في من يمكنه الاتصال بك من خلال ميزة حظر المكالمات سهلة الاستخدام.



لكن لا تأخذ كلمتنا فقط - جرب مسرع isharkVPN بنفسك واختبر الفرق. يتوفر فريق الخبراء لدينا دائمًا لتقديم الدعم والإجابة على أي أسئلة قد تكون لديك. فما تنتظرون؟ اشترك في isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت أسرع وقدرات متزايدة لحظر المكالمات.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك رنين الهاتف إذا تم حظره ، واستمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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