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قم بتأمين معاملاتك عبر الإنترنت باستخدام iSharkVPN Accelerator و Venmo

ishark blog article

2023-04-25 00:09:33

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد إلى بعض المواقع والتطبيقات؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN! يمكن لهذه الأداة القوية أن تزيد من سرعة الإنترنت لديك بنسبة تصل إلى 400٪ وتمنحك وصولاً غير مقيد إلى جميع مواقع الويب والتطبيقات المفضلة لديك.



يستخدم مسرع isharkVPN أحدث التقنيات لتحسين اتصالك بالإنترنت وإزالة أي قيود أو قيود قد تؤدي إلى إبطاء تجربة التصفح لديك. بنقرات قليلة فقط ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة وتصفح سلس على أي جهاز.



ولكن ماذا عن الأمان والخصوصية على الإنترنت؟ لا تقلق ، مسرع isharkVPN يغطيك. يستخدم تشفيرًا عسكريًا لحماية أنشطتك عبر الإنترنت والحفاظ على معلوماتك الشخصية في مأمن من أعين المتطفلين. سواء كنت تتصفح الويب أو تبث برامجك المفضلة ، يمكنك القيام بذلك براحة بال تامة.



وبينما نتحدث عن موضوع الأمان عبر الإنترنت ، قد تتساءل عن Venmo وما إذا كانت تطلب البريد الإلكتروني للمستلم. الإجابة المختصرة هي لا ، لا تتطلب Venmo بريدًا إلكترونيًا للمستلم لإرسال الأموال. يمكنك ببساطة إدخال رقم هاتف المستلم أو اسم المستخدم وإرسال الدفعة مباشرة من خلال التطبيق.



لذلك إذا كنت تبحث عن طريقة لزيادة سرعة الإنترنت لديك وتحسين أمانك على الإنترنت ، فجرّب مسرع isharkVPN. إنها الأداة المثالية لأي شخص يريد وصولاً سريعًا وموثوقًا للإنترنت وراحة البال عند التصفح عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك طلب البريد الإلكتروني للمستلم ، والاستمتاع بالتصفح الآمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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