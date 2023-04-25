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عزز أمنك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-25 00:10:03

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت بشكل محبط عند استخدام VPN الخاص بك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تضمن تقنية التسريع الخاصة بنا سرعات إنترنت فائقة السرعة ، بحيث يمكنك التصفح والدفق والتنزيل دون أي تأخير. بالإضافة إلى ذلك ، تتوافق تقنيتنا مع جميع مزودي خدمة VPN الرئيسيين ، لذا يمكنك استخدامها بغض النظر عن الشبكة الافتراضية الخاصة التي تفضلها.



لكن السرعة ليست الشيء الوحيد الذي يميز مسرع isharkVPN. نحن أيضًا نعطي الأولوية لأمنك وخصوصيتك. يستخدم برنامجنا بروتوكولات تشفير متقدمة لضمان أن يظل نشاطك عبر الإنترنت خاصًا وآمنًا.



وبالحديث عن الأمان ، هل سبق لك القلق بشأن نشاط احتيالي على حساب Venmo الخاص بك؟ مع برنامج التسريع الخاص بنا ، يمكنك أن تطمئن إلى أنه سيتم إخطارك بأي نشاط مشبوه على حسابك. لا داعي للتحقق باستمرار من الاحتيال المحتمل - سنرسل لك رسالة نصية في اللحظة التي نكتشف فيها أي شيء غير عادي.



فلماذا تنتظر؟ قم بترقية تجربة VPN الخاصة بك مع مسرع isharkVPN اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك إرسال رسائل نصية إليّ بخصوص نشاط مشبوه ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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