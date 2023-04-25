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عزز سرعة الاتصال باستخدام iSharkVPN Accelerator وقم بتشغيل Network Discovery على نظام التشغيل Windows 10

ishark blog article

2023-04-25 00:15:01

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تسمح تقنيتنا المبتكرة بالتصفح والتدفق والتنزيل بشكل أسرع. قل وداعًا لأوقات التحميل المحبطة ومرحبًا بتجربة أكثر سلاسة عبر الإنترنت.



وبفضل توافقنا مع Windows 10 ، يمكنك بسهولة تشغيل اكتشاف الشبكة والاتصال بأجهزة أخرى على شبكتك. ابق على اتصال ومنتج مع مسرع isharkVPN.



لا تقبل بطء الإنترنت. قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN واستمتع بسرعات فائقة اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الفوز بـ 10 تشغيل لاكتشاف الشبكة ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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