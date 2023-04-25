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عزز سرعة الإنترنت لديك مع isharkVPN Accelerator واربح بطاقة هدايا RM

ishark blog article

2023-04-25 00:15:24

هل تبحث عن VPN لا يبطئ سرعة الإنترنت لديك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تضمن لك تقنية التسريع الخاصة بنا إمكانية التصفح والدفق بسرعات فائقة ، دون التضحية بأمنك وخصوصيتك على الإنترنت. مع isharkVPN ، يمكنك تصفح الإنترنت براحة البال ، مع العلم أن بياناتك مشفرة ومحمية من أعين المتطفلين.



وأفضل جزء؟ يمكنك الفوز بجوائز كبيرة مع isharkVPN! نحن نمنح كمبيوتر محمول RM جديدًا لفائز واحد محظوظ. كل ما عليك فعله للدخول هو التسجيل في isharkVPN واستخدام الرمز WINRM عند الخروج. انه من السهل!



فلماذا تنتظر؟ اشترك في isharkVPN اليوم واختبر أسرع VPN وأكثرها أمانًا في السوق. و من يعلم؟ قد تكون الفائز المحظوظ بجهاز كمبيوتر محمول جديد من طراز RM!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الفوز بـ rm ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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