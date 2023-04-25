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قم بتأمين جهاز Win 10 الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-25 00:15:47

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت ومشكلات الأمان على جهاز Windows 10 الخاص بك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تسمح تقنيتنا المتقدمة بسرعات إنترنت فائقة السرعة مع توفير أمان من الدرجة الأولى لنشاطك على الإنترنت. لا داعي للقلق بشأن المتسللين أو خروقات البيانات.



وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من الخطأ المحبط "لا يوجد اتصال آمن بالإنترنت" على نظام التشغيل Windows 10 ، فقد قمت بتغطية مسرع isharkVPN. ستستعيد خدمة VPN الخاصة بنا اتصالك بالإنترنت وتحافظ عليه آمنًا.



لا تدع السرعات البطيئة والمخاوف الأمنية تعيقك بعد الآن. قم بالتبديل إلى مسرع isharkVPN واختبر الفرق بنفسك.



بالإضافة إلى ذلك ، لفترة محدودة ، يمكن للعملاء الجدد الحصول على خصم خاص في الشهر الأول من الخدمة. لا تفوت هذا العرض المذهل وقم بترقية تجربتك على الإنترنت اليوم مع مسرع isharkVPN.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الفوز بـ 10 بدون إنترنت آمن ، والتمتع بتصفح آمن 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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