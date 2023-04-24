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احصل على سرعات إنترنت فائقة السرعة مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-24 18:17:53

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN وعميل Win10 OpenVPN!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة مع التمتع براحة البال لأن نشاطك عبر الإنترنت آمن وخاص. قل وداعًا لتخزين مقاطع الفيديو مؤقتًا ومرحبًا بالبث السلس والتنزيل.



لكن هذا ليس كل شيء! يضمن عميل Win10 OpenVPN التوافق مع نظام التشغيل Windows 10 الخاص بك ، مما يجعله سهل الاستخدام ومريحًا. لا داعي للقلق بشأن أي صعوبات فنية أو تركيبات معقدة.



بالإضافة إلى ذلك ، من خلال شبكة خادم isharkVPN العالمية ، يمكنك الوصول إلى مواقع الويب والمحتوى الذي قد يكون مقيدًا في منطقتك. قل وداعًا لقيود المحتوى واختبر الإنترنت في شكله الحقيقي.



لا تقبل الوصول البطيء والمقيّد إلى الإنترنت بعد الآن. قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN وعميل Win10 OpenVPN اليوم واختبر الفرق.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك win10 openvpn ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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