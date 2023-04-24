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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع isharkVPN Accelerator و Windscribe

ishark blog article

2023-04-24 18:18:23

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد إلى المحتوى عبر الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من isharkVPN Accelerator و Windscribe.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك زيادة سرعات الإنترنت لديك بما يصل إلى 5x أسرع من متوسط اتصالك. هذا يعني عدم وجود المزيد من التخزين المؤقت أو التأخير أثناء أنشطتك عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك ، مع أكثر من 500 خادم في أكثر من 40 دولة ، يمكنك الوصول إلى مواقع الويب المفضلة لديك وخدمات البث من جميع أنحاء العالم.



لكن ماذا عن الأمن؟ وهنا يأتي دور Windscribe. بفضل أحدث تقنيات التشفير ، يكون نشاطك على الإنترنت محميًا من المتسللين والمراقبة الحكومية. يمكنك تصفح الويب بثقة مع العلم أن معلوماتك الشخصية آمنة ومأمونة.



وأفضل جزء؟ يقدم كل من isharkVPN Accelerator و Windscribe خيارات تسعير ميسورة ، حتى تتمكن من الاستمتاع بسرعات إنترنت أسرع وأمان محسن دون كسر البنك.



لا تكتفي بالسرعات البطيئة والمحتوى المقيد بعد الآن. اشترك في isharkVPN Accelerator و Windscribe اليوم واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك أن تقتل ، وتتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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