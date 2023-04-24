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احصل على سرعات إنترنت فائقة السرعة مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-24 18:18:31

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد إلى المحتوى عبر الإنترنت؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN و Windscribe VPN.



أولاً ، لنتحدث عن مسرع isharkVPN. تم تصميم هذه التقنية المبتكرة خصيصًا لتحسين سرعات الإنترنت عن طريق تقليل زمن الوصول وتحسين أداء الشبكة. سواء كنت تبث عرض Netflix المفضل لديك أو تدردش بالفيديو مع أحبائك ، يضمن برنامج isharkVPN اتصالاً سلسًا وغير متقطع.



ولكن ماذا عن الخصوصية والأمان على الإنترنت؟ وهنا يأتي دور Windscribe VPN. مع Windscribe ، يمكنك تصفح الويب بشكل مجهول وآمن. تقوم خدمة VPN هذه بتشفير اتصالك بالإنترنت ، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على المتسللين أو المعلنين أو حتى مزود خدمة الإنترنت الخاص بك للتجسس على نشاطك عبر الإنترنت.



لكن هذا ليس كل شيء. يوفر Windscribe أيضًا الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا ، مما يسمح لك بإلغاء تأمين خدمات البث مثل Netflix و Hulu و Amazon Prime من أي مكان في العالم. ومع وجود خوادم في أكثر من 63 دولة ، يمكنك دائمًا العثور على اتصال سريع وموثوق.



فلماذا تختار بين السرعة والأمان بينما يمكنك الحصول على كل من isharkVPN Accelerator و Windscribe VPN؟ جربهم اليوم وجرب الحرية المطلقة على الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك كتابة vpn والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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