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عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و Windscribe

ishark blog article

2023-04-24 18:19:08

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت عند محاولة بث برامجك أو أفلامك المفضلة؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN و Windscribe!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك زيادة سرعة الإنترنت لديك بنسبة تصل إلى 400٪. قل وداعًا لأوقات التحميل البطيئة بشكل محبط ومرحبًا بالبث السلس. بالإضافة إلى ذلك ، مع التشفير من الدرجة العسكرية ، يمكنك الراحة بسهولة مع العلم أن نشاطك عبر الإنترنت آمن وخاص.



ولكن ماذا عن حماية خصوصيتك على الإنترنت من أعين المتطفلين؟ وهنا يأتي دور Windscribe. من خلال خدمة VPN الخاصة بهم ، يتم تشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت لضمان بقاء نشاطك على الإنترنت خاصًا. بالإضافة إلى ذلك ، يضمن مانع الإعلانات والمتتبع في Windscribe أن تتمتع بتجربة تصفح نظيفة ، وتجنب النوافذ المنبثقة والإعلانات المزعجة.



اجمع بين قوة زيادة السرعة لمسرع isharkVPN وحماية الخصوصية عبر الإنترنت من Windscribe وستحصل على تركيبة رابحة. قل وداعًا للتخزين المؤقت والتتبع عبر الإنترنت ومرحبًا بتجربة تصفح سريعة وآمنة.



جرب مسرع isharkVPN و Windscribe اليوم واختبر الإنترنت بالطريقة التي يجب أن تكون - سريعة وخصوصية.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك إنشاء نصوص ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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