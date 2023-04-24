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احصل على سرعة إنترنت فائقة السرعة مع iSharkVPN Accelerator و Windscribe VPN

ishark blog article

2023-04-24 18:19:23

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN و Windscribe VPN.



من خلال مسرع isharkVPN ، يمكنك زيادة سرعة الإنترنت لديك بما يصل إلى خمس مرات أسرع. هذا يعني عدم المزيد من التخزين المؤقت أثناء بث برامجك المفضلة أو انتظار تحميل الصفحات. بالإضافة إلى ذلك ، مع التشفير المتقدم لـ isharkVPN ، يمكنك أن تشعر بالراحة وأنت تعلم أن نشاطك على الإنترنت آمن ومأمون.



إذا كنت تريد المزيد من الحماية ، فإن Windscribe VPN تقدم تشفيرًا عسكريًا وتحظر الإعلانات وأجهزة التتبع. مع وجود خوادم في أكثر من 60 دولة ، يمكنك الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا من جميع أنحاء العالم. وبفضل واجهة Windscribe سهلة الاستخدام ، من السهل الاتصال وحماية خصوصيتك عبر الإنترنت.



يقدم كل من مسرع isharkVPN و Windscribe VPN خططًا ميسورة التكلفة ودعم عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. فما تنتظرون؟ اشترك اليوم واستمتع بحرية وأمان إنترنت أسرع وأكثر خصوصية.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تسجيل vpn ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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