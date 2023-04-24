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عزز أمانك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و Windows Antivirus

ishark blog article

2023-04-24 18:19:38

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء استخدام VPN؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تتيح تقنية التسريع الخاصة بنا سرعات إنترنت فائقة السرعة مع الحفاظ على خصوصية وأمن VPN. بالإضافة إلى ذلك ، نقدم نسخة تجريبية مجانية حتى تتمكن من اختبارها بنفسك.



لكن الفوائد لا تتوقف عند هذا الحد. تتضمن VPN الخاصة بنا أيضًا برنامج مكافحة فيروسات Windows لحماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك من البرامج الضارة والفيروسات. تضمن هذه الحزمة الشاملة أن أنشطتك عبر الإنترنت ليست سريعة وآمنة فحسب ، بل إنها محمية أيضًا من أي تهديدات محتملة.



قل وداعًا لسرعات الإنترنت البطيئة ومرحبًا بالتصفح السريع باستخدام مسرع isharkVPN. جرب الإصدار التجريبي المجاني اليوم واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك نافذة مكافحة الفيروسات ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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