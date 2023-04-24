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عزز أمانك على الإنترنت وسرعتك باستخدام isharkVPN Accelerator و Windows Defender Antivirus

ishark blog article

2023-04-24 18:19:52

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وتباطؤ الاتصالات أثناء التصفح عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! توفر تقنية VPN الخاصة بنا سرعات فائقة واتصالات آمنة لجميع احتياجاتك على الإنترنت.



ولكن انتظر هناك المزيد! باستخدام برنامج الحماية من الفيروسات Windows Defender المدمج ، يمكنك الراحة بسهولة مع العلم أن جهازك محمي من البرامج الضارة والفيروسات أثناء التصفح. قل وداعًا للنوافذ المنبثقة المزعجة والأداء البطيء الناجم عن البرامج غير المرغوب فيها.



سواء كنت تقوم ببث برامجك المفضلة أو تجري أعمالًا مهمة عبر الإنترنت ، فإن برنامج isharkVPN و Windows Defender Antivirus قد قمت بتغطيتك. تضمن تقنيتنا المتقدمة أن جهازك محمي دائمًا وأن اتصالك بالإنترنت سريع للغاية.



لا تستقر على سرعات الإنترنت البطيئة أو تجعل جهازك عرضة للبرامج الضارة والفيروسات. اشترك في برنامج تسريع isharkVPN اليوم واختبر أفضل ما في العالمين بسرعات فائقة وأعلى مستوى من الحماية من الفيروسات.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك حماية نافذة الحماية من الفيروسات ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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