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عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و Windscribe

ishark blog article

2023-04-24 18:20:07

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر أثناء محاولة بث أفلامك وبرامجك التلفزيونية المفضلة؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN و Windscribe.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة مع الحفاظ على خصوصيتك وأمانك على الإنترنت. من خلال استخدام الخوارزميات المتقدمة والحفاظ على شبكة عالمية من الخوادم ، يضمن برنامج تسريع isharkVPN تحسين اتصال الإنترنت لديك من أجل السرعة والموثوقية.



بالإضافة إلى إمكانيات تحسين السرعة ، يوفر مسرع isharkVPN أيضًا إجراءات أمنية من الدرجة الأولى للحفاظ على معلوماتك الشخصية في مأمن من أعين المتطفلين. مع التشفير من الدرجة العسكرية ووظيفة مفتاح القفل التلقائي ، يمكنك تصفح الإنترنت بثقة وراحة بال.



ولكن ماذا لو كنت في طريقك؟ وهنا يأتي دور Windscribe. مع خدمة VPN الخاصة بـ Windscribe ، يمكنك أن تأخذ خصوصيتك وأمانك على الإنترنت معك أينما ذهبت. سواء كنت تستخدم شبكة Wi-Fi عامة في أحد المقاهي أو تقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك المصرفي من غرفة فندق ، فإن خدمة VPN الخاصة بشركة Windscribe تضمن بقاء معلوماتك الحساسة آمنة ومأمونة.



لكن Windscribe لا تتعلق بالأمن فقط. كما أنه يوفر ميزة منع الإعلانات والمتعقب ، بحيث يمكنك تصفح الإنترنت دون التعرض للقصف من الإعلانات المزعجة والنوافذ المنبثقة. وبفضل جدار الحماية المدمج ، يمكنك حماية جهازك من حركة المرور الواردة غير المرغوب فيها ، مما يزيد من تأمين تجربتك على الإنترنت.



لذا ، إذا كنت مستعدًا للانتقال بتجربة الإنترنت إلى المستوى التالي ، فلا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN و Windscribe. بفضل مزيجها من السرعة والأمان والراحة ، يمكنك تصفح الإنترنت بكل سهولة وثقة.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك التسجيل والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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