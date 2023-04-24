  • المنزل
  • ما هو VPN؟
  • تنزيل VPN
    • ويندوز VPNHOT
    • VPN
    • VPN أندرويد
  • الموارد
    • مركز المساعدة
    • التدوين
  • عَرَبِيّ
    • English
    • 简体中文
    • Bahasa Indonesia
    • Tiếng Việt
    • Bahasa Malaysia
    • Basa Jawa
    • Čeština
    • English - India
    • Español
    • Français
    • German
    • Italian
    • Magyar
    • Nederlands
    • Polish
    • Português
    • Română
    • Thailand
    • Turkish (Turkey)
    • Ελληνικά
    • украї́нська мо́ва
    • Русский
    • عَرَبِيّ
    • 한국어
    • 日本語
Get isharkVPN
التدوين > عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و Windscribe

عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و Windscribe

ishark blog article

2023-04-24 18:20:07
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر أثناء محاولة بث أفلامك وبرامجك التلفزيونية المفضلة؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN و Windscribe.

مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة مع الحفاظ على خصوصيتك وأمانك على الإنترنت. من خلال استخدام الخوارزميات المتقدمة والحفاظ على شبكة عالمية من الخوادم ، يضمن برنامج تسريع isharkVPN تحسين اتصال الإنترنت لديك من أجل السرعة والموثوقية.

بالإضافة إلى إمكانيات تحسين السرعة ، يوفر مسرع isharkVPN أيضًا إجراءات أمنية من الدرجة الأولى للحفاظ على معلوماتك الشخصية في مأمن من أعين المتطفلين. مع التشفير من الدرجة العسكرية ووظيفة مفتاح القفل التلقائي ، يمكنك تصفح الإنترنت بثقة وراحة بال.

ولكن ماذا لو كنت في طريقك؟ وهنا يأتي دور Windscribe. مع خدمة VPN الخاصة بـ Windscribe ، يمكنك أن تأخذ خصوصيتك وأمانك على الإنترنت معك أينما ذهبت. سواء كنت تستخدم شبكة Wi-Fi عامة في أحد المقاهي أو تقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك المصرفي من غرفة فندق ، فإن خدمة VPN الخاصة بشركة Windscribe تضمن بقاء معلوماتك الحساسة آمنة ومأمونة.

لكن Windscribe لا تتعلق بالأمن فقط. كما أنه يوفر ميزة منع الإعلانات والمتعقب ، بحيث يمكنك تصفح الإنترنت دون التعرض للقصف من الإعلانات المزعجة والنوافذ المنبثقة. وبفضل جدار الحماية المدمج ، يمكنك حماية جهازك من حركة المرور الواردة غير المرغوب فيها ، مما يزيد من تأمين تجربتك على الإنترنت.

لذا ، إذا كنت مستعدًا للانتقال بتجربة الإنترنت إلى المستوى التالي ، فلا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN و Windscribe. بفضل مزيجها من السرعة والأمان والراحة ، يمكنك تصفح الإنترنت بكل سهولة وثقة.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك التسجيل والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
Get isharkVPN
اختيرت يدوياً مواد ذات صلة
article
احصل على سرعات VPN فائقة السرعة مع iSharkVPN Accelerator
2023-03-27 18:00:18
article
عزز أداء موقع الويب الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator و Zyro Website Builder
2023-03-27 17:57:44
article
عزز أداء موقع الويب الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator و Zyro Website Builder
2023-03-27 17:55:08
Download the ishark mobile app for iOS or Android. google apple
الخطوبة
ما هو بروتوكول الإنترنت الخاص بي؟
Free-vpn
VPN لألعاب الفيديو
VPN Service
VPN Stream-sports
steaming
ishark VPN
ما هو VPN؟
VPN للنوافذ
VPN ل iPhone.
VPN لأندرويد
الدعم والمساعدة
مركز المساعدة
سياسة الخصوصية
شروط الخدمة
Contact Us
email [email protected]
[email protected] NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD ALL rights reserved