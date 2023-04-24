التدوين > قم بحماية نظام Windows 10 الخاص بك باستخدام isharkVPN و Window Defender

قم بحماية نظام Windows 10 الخاص بك باستخدام isharkVPN و Window Defender

ishark blog article

2023-04-24 18:20:14

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر أثناء محاولة بث برامجك أو أفلامك المفضلة؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN لنظام التشغيل Windows 10.



من خلال استخدام مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة وبث سلس على جهازك الذي يعمل بنظام Windows 10. تعمل هذه التقنية المتطورة على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يتيح لك الاستمتاع بالمحتوى المفضل لديك دون أي انقطاع أو تأخير.



لكن ماذا عن الأمن؟ لا تقلق ، لقد وفرت لك isharkVPN تغطيتك. يوفر حل VPN الخاص بنا ميزات خصوصية وأمان متقدمة لحماية هويتك وبياناتك عبر الإنترنت من التهديدات السيبرانية. ومع سياستنا الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك أن تطمئن إلى أن محفوظات الاستعراض والمعلومات الشخصية الخاصة بك ستظل خاصة.



لكن هذا ليس كل شيء. يمكن لمستخدمي Windows 10 أيضًا الاستفادة من إمكانات الأمان المضمنة في Windows Defender. يساعد برنامج مكافحة الفيروسات القوي هذا على حماية جهازك من البرامج الضارة والفيروسات وأنواع الهجمات الإلكترونية الأخرى.



يوفر مسرع isharkVPN و Windows Defender معًا حل أمان شامل لجهاز Windows 10 الخاص بك. بفضل الحماية الفائقة عبر الإنترنت وسرعات الإنترنت الفائقة ، يمكنك التصفح والدفق والعمل بثقة.



فما تنتظرون؟ اشترك في isharkVPN اليوم واستفد من تقنية التسريع المبتكرة وميزات الأمان التي لا تقبل المنافسة.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك حماية النوافذ لنظام التشغيل windows 10 ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN