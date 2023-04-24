التدوين > قم بحماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام iSharkVPN Accelerator و Window Defender Security Center

قم بحماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام iSharkVPN Accelerator و Window Defender Security Center

ishark blog article

2023-04-24 18:20:43

هل تبحث عن خدمة VPN موثوقة وآمنة يمكنها زيادة سرعة الإنترنت لديك؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN Accelerator!



تضمن تقنية التسريع الفريدة الخاصة بنا اتصالات سريعة ومستقرة ، حتى عند دفق الملفات الكبيرة أو تنزيلها. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال سياستنا الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات والتشفير العسكري ، يمكنك أن تطمئن إلى أن أنشطتك عبر الإنترنت تظل خاصة وآمنة.



ولكن ماذا عن مركز حماية Windows Defender؟ لا تقلق ، فبرنامجنا متوافق تمامًا مع ميزة الأمان المضمنة هذه ، مما يوفر طبقة إضافية من الحماية ضد البرامج الضارة والتهديدات الأخرى عبر الإنترنت.



فلماذا تستقر على سرعات الإنترنت البطيئة والأمان المخترق؟ اشترك في isharkVPN Accelerator اليوم واستمتع باتصالات فائقة السرعة وخصوصية وأمان على الإنترنت لا مثيل لهما.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك نافذة مركز حماية المدافع ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN