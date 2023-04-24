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عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator لإصدارات Windows Server

ishark blog article

2023-04-24 18:20:51

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت؟ هل تبحث عن شبكة افتراضية خاصة موثوقة لن تخذلك؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN Accelerator!



تم تصميم تقنية VPN الحديثة الخاصة بنا خصيصًا لزيادة سرعات الإنترنت لديك وتزويدك بتجربة تصفح آمنة. مع isharkVPN Accelerator ، يمكنك بث برامجك المفضلة وتنزيل الملفات وتصفح الويب بشكل أسرع من أي وقت مضى.



بالإضافة إلى ذلك ، فإن VPN الخاص بنا متاح لمجموعة كبيرة من إصدارات خادم Windows ، مما يضمن أنه يمكنك الاستمتاع بخدماتنا بغض النظر عن إصدار Windows الذي تستخدمه. سواء كنت صاحب شركة صغيرة أو مجرد شخص يريد تصفح الويب دون أي متاعب ، فإن isharkVPN Accelerator هو الحل الأمثل لك.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة تعيقك بعد الآن. اشترك في isharkVPN Accelerator اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك عرض إصدارات الخادم ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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