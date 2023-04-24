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احمِ أمنك على الإنترنت باستخدام iSharkVPN Accelerator و Windows Defender

ishark blog article

2023-04-24 18:21:20

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر عند بث برامجك أو أفلامك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. لا توفر خدمة VPN الخاصة بنا وصولاً آمنًا وخاصًا للإنترنت فحسب ، بل تعمل أيضًا على تسريع سرعات الإنترنت لديك للحصول على تجربة بث سلسة.



لكن لا تأخذ كلمتنا على محمل الجد. تم اختبار مسرع isharkVPN والتحقق منه من قبل مؤسسات خارجية مستقلة لتحسين سرعات الإنترنت بنسبة تصل إلى 50٪. هذا يعني أنه يمكنك أن تقول وداعًا لأوقات التحميل المحبطة ومرحبًا بالبث غير المنقطع.



ولمزيد من راحة البال ، يعمل مسرع isharkVPN بسلاسة مع windowsdefender لتوفير حماية من الدرجة الأولى ضد البرامج الضارة والتهديدات الأخرى عبر الإنترنت. من خلال خدمة VPN و windowdefender التي تعمل معًا ، فإن أنشطتك عبر الإنترنت محمية من أعين المتطفلين والهجمات الضارة.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة السرعة وأمان لا مثيل له على الإنترنت مع برنامج windowdefender. مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا ، ليس لديك ما تخسره وكل شيء لتكسبه.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك حماية النوافذ والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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