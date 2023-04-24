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قم بتأمين نظام Windows 10 الخاص بك باستخدام أفضل برنامج مكافحة فيروسات و isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-24 18:21:35

هل تبحث عن أفضل طريقة لحماية جهازك الذي يعمل بنظام Windows 10 مع تحسين أدائه؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



لا تعمل تقنية VPN المتطورة الخاصة بنا على حماية جهازك من التهديدات عبر الإنترنت فحسب ، بل تعمل أيضًا على تسريع اتصالك بالإنترنت عن طريق توجيه حركة المرور الخاصة بك عبر خوادمنا المحسّنة. مع مسرع isharkVPN ، ستتمتع بتصفح سريع وبث مباشر وتنزيل دون التضحية بالأمان.



ولكن ماذا عن الحماية من الفيروسات؟ لا تقلق ، لقد قمنا بتغطية ذلك أيضًا. تعمل خدمة VPN الخاصة بنا بسلاسة مع أفضل برامج مكافحة الفيروسات لنظام التشغيل Windows 10 ، مما يضمن أقصى قدر من الحماية ضد البرامج الضارة والفيروسات والتهديدات الإلكترونية الأخرى.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الحصول على أفضل ما في العالمين: أمان عالي المستوى وأداء فائق السرعة. سجل اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك نظام windows 10 من أفضل برامج مكافحة الفيروسات ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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