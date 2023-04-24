التدوين > عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و Windows 10 Disable IPv6

عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator و Windows 10 Disable IPv6

ishark blog article

2023-04-24 18:21:57

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء محاولة بث برامجك المفضلة أو ممارسة الألعاب عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجاوز اختناق الإنترنت وتسريع اتصالك بالإنترنت. وهذا يعني سرعات تنزيل وتحميل أسرع ، وتجارب تشغيل وألعاب أكثر سلاسة.



ولكن ماذا لو كنت تستخدم نظام التشغيل Windows 10 وتواجه سرعات إنترنت بطيئة بسبب IPv6؟ لا توجد مشكلة - ببساطة قم بتعطيل IPv6 في إعدادات الشبكة الخاصة بك ودع مسرع isharkVPN يتولى الأمر.



من خلال تعطيل IPv6 ، ستعطي الأولوية لحركة مرور IPv4 ، وهو ما تم تصميم مسرع isharkVPN لتحسينه. يمكن أن يؤدي هذا المزيج من تعطيل IPv6 واستخدام مسرع isharkVPN إلى إحداث ثورة في تجربة الإنترنت لديك وجعل السرعات البطيئة شيئًا من الماضي.



لا ترضى بسرعات إنترنت أقل من ممتاز. جرب مسرع isharkVPN وقم بتعطيل IPv6 اليوم للحصول على تجربة إنترنت أسرع وأكثر سلاسة.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تعطيل نظام التشغيل windows 10 ipv6 والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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