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عزز أداء Windows 10 Hotspot الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-24 18:22:27

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد إلى المحتوى المفضل لديك؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN ونقطة اتصال Windows 10!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجاوز اختناق مزود خدمة الإنترنت وتحقيق سرعات إنترنت فائقة السرعة. قل وداعًا للتخزين المؤقت للفيديوهات والتنزيلات البطيئة! بالإضافة إلى ذلك ، مع وجود خوادم في أكثر من 50 دولة ، يمكنك الوصول إلى المحتوى المفضل لديك من أي مكان في العالم.



ولكن ماذا لو كنت في طريقك؟ وهنا يأتي دور نقطة اتصال Windows 10. وببضع نقرات ، يمكنك تحويل الكمبيوتر المحمول إلى نقطة اتصال Wi-Fi آمنة ، مما يسمح لك بتوصيل أجهزتك الأخرى والبقاء على اتصال أثناء التنقل.



وباستخدام isharkVPN مع نقطة اتصال Windows 10 الخاصة بك ، يمكنك الاستمتاع بمزيد من الأمان والخصوصية. حافظ على خصوصية نشاطك عبر الإنترنت واحم نفسك من التهديدات الإلكترونية باستخدام تقنية التشفير المتطورة الخاصة بنا.



لا تقبل السرعات البطيئة والوصول المقيد إلى المحتوى المفضل لديك. جرب برنامج تسريع isharkVPN ونقطة اتصال Windows 10 اليوم واستمتع بحرية الإنترنت بسرعة البرق وتصفح آمن وخاص.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك نظام windows 10 hotspot ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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