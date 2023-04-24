التدوين > قم بتأمين جهاز Windows 10 الخاص بك باستخدام مسرع isharkVPN لتجنب تهديدات تدوين المفاتيح

قم بتأمين جهاز Windows 10 الخاص بك باستخدام مسرع isharkVPN لتجنب تهديدات تدوين المفاتيح

ishark blog article

2023-04-24 18:23:11

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت؟ هل تقلق بشأن قيام راصد لوحة المفاتيح بسرقة معلوماتك الحساسة على Windows 10؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تضمن تقنية التسريع الخاصة بنا سرعات فائقة أثناء تصفح الويب أو بث الأفلام أو ممارسة الألعاب. قل وداعًا للتخزين المؤقت ومرحبًا باتصال سلس بالإنترنت.



ولكن هذا ليس كل شيء - توفر VPN الخاصة بنا أيضًا ميزات أمان من الدرجة الأولى لحماية خصوصيتك على الإنترنت. مع isharkVPN ، يمكنك أن تطمئن إلى أن معلوماتك الحساسة في مأمن من أعين المتطفلين والمتسللين المحتملين. بالإضافة إلى ذلك ، نقدم تشفيرًا عسكريًا للحفاظ على خصوصية بياناتك.



وبالنسبة لأولئك المهتمين بشأن تسجيل لوحة مفاتيح Windows 10 ، تقدم خدمة VPN الخاصة بنا حلاً. نحن نمنع راصدات لوحة المفاتيح من تسجيل ضغطات المفاتيح الخاصة بك ، مما يضمن الحفاظ على أمان كلمات المرور وغيرها من المعلومات الحساسة.



مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت عالية وأمان من الدرجة الأولى وراحة بالك. سجل اليوم واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تسجيل لوحة مفاتيح windows 10 ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN