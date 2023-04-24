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عزز سرعة اتصال VPN الخاص بك مع IsharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-24 18:23:18

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت لمقاطع الفيديو باستمرار؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة وبث سلس دون أي انقطاع. بالإضافة إلى ذلك ، مع ميزات الأمان المتقدمة لدينا ، يمكنك تصفح الويب دون قلق.



وإذا كنت من مستخدمي Windows 10 ، فلدينا أخبار رائعة لك. برنامج التسريع الخاص بنا متوافق تمامًا مع Windows 10 Powershell ، مما يتيح لك إدارة إعدادات الشبكة وتحسينها بسهولة للحصول على أداء أفضل.



قل وداعًا لتأخر الإنترنت المحبط ومرحبًا بتجربة التصفح المثالية مع مسرع isharkVPN. جربه اليوم واشعر بالفرق.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام windows 10owershell ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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