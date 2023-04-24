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استفد أكثر من VPN الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator و Windows 10 Password Manager

ishark blog article

2023-04-24 18:23:48

هل تبحث عن شبكة افتراضية خاصة موثوقة وفعالة لحماية خصوصيتك وأمانك على الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من iSharkVPN Accelerator! بفضل أحدث تقنيات التشفير وسرعات الاتصال الفائقة ، يعد iSharkVPN Accelerator الحل النهائي لأي شخص يريد البقاء آمنًا عبر الإنترنت.



سواء كنت تقوم ببث المحتوى أو تنزيل الملفات أو مجرد تصفح الويب ، يضمن iSharkVPN Accelerator أن يظل نشاطك عبر الإنترنت خاصًا وبعيدًا عن متناول أعين المتطفلين. من خلال الخوادم الموجودة في جميع أنحاء العالم ، يمكنك الاتصال بمواقع الويب والخدمات المفضلة لديك من أي مكان ، دون القلق بشأن السرعة أو التأخير.



بالإضافة إلى إمكانيات VPN القوية ، يأتي iSharkVPN Accelerator أيضًا مع مدير كلمات مرور Windows 10 مدمج. تتيح لك هذه الميزة تخزين وإدارة جميع كلمات المرور ومعلومات تسجيل الدخول الخاصة بك على الإنترنت بشكل آمن ، بحيث يمكنك الوصول بسهولة إلى حساباتك دون الحاجة إلى تذكر كلمات المرور المعقدة.



باستخدام iSharkVPN Accelerator ومدير كلمات المرور الخاص به ، يمكنك تصفح الويب براحة بال تامة ، مع العلم أن نشاطك عبر الإنترنت ومعلوماتك الحساسة محمية دائمًا. فلماذا تنتظر؟ اشترك في iSharkVPN Accelerator اليوم واختبر أقصى درجات الأمان والخصوصية على الإنترنت!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك إدارة كلمات مرور Windows 10 ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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