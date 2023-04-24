التدوين > ارفع مستوى أداء Windows 10 الخاص بك مع isharkVPN Accelerator

ارفع مستوى أداء Windows 10 الخاص بك مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-24 18:24:02

هل سئمت من تشغيل نظام Windows 10 الخاص بك ببطء وبطء؟ لا تخف ، لأن iSharkVPN Accelerator موجود هنا لإنقاذ الموقف!



مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك أن تقول وداعًا لإبطاء سرعات الإنترنت ومرحبًا بالتصفح السريع. تعمل تقنيتنا المتقدمة على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يجعله أسرع بخمس مرات من سرعتك الحالية. ستتمكن من بث برامجك المفضلة دون أي تخزين مؤقت وتنزيل ملفات كبيرة في غضون ثوانٍ.



ليس ذلك فحسب ، بل يضمن iSharkVPN Accelerator أيضًا خصوصيتك وأمانك عبر الإنترنت. يحمي التشفير العسكري الخاص بنا بياناتك الشخصية من التهديدات السيبرانية ويضمن بقاء أنشطتك على الإنترنت مجهولة.



وأفضل جزء؟ iSharkVPN Accelerator سهل الاستخدام بشكل لا يصدق. ما عليك سوى تنزيل برنامجنا وتثبيته ، وأنت على ما يرام. لا توجد إعدادات أو تكوينات معقدة مطلوبة.



فما تنتظرون؟ قل وداعًا لسرعات الإنترنت البطيئة ومرحبًا بالتصفح السريع باستخدام iSharkVPN Accelerator. جربه الآن واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تشغيل Windows 10 ببطء شديد ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN