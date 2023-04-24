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تسريع نظام Windows 10 الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-24 18:24:18

هل سئمت من نظام التشغيل Windows 10 الخاص بك يعمل ببطء؟ هل تريد اتصال إنترنت أسرع وأكثر أمانًا؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator.



مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك تحسين سرعة الإنترنت لديك بنسبة تصل إلى 300٪. هذا مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من سرعات إنترنت بطيئة بسبب نظام التشغيل Windows 10 الخاص بهم. iSharkVPN Accelerator يحسن اتصالك بالإنترنت عن طريق تقليل زمن الوصول وتحسين معدل تسليم الحزمة. هذا يعني أنه يمكنك الآن دفق مقاطع الفيديو وتنزيل الملفات بشكل أسرع من أي وقت مضى.



لكن iSharkVPN Accelerator لا يقتصر فقط على تسريع اتصالك بالإنترنت. كما يوفر تجربة تصفح آمنة وخاصة. يستخدم iSharkVPN Accelerator طرق تشفير متقدمة لحماية نشاطك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين. هذا يعني أنه يمكنك تصفح الويب والوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي ودفق المحتوى دون القلق بشأن سرقة معلوماتك الشخصية.



لذا ، إذا كنت ترغب في تحسين تجربة Windows 10 والاستمتاع بسرعات إنترنت أسرع ، فجرّب iSharkVPN Accelerator اليوم. مع التكنولوجيا المتقدمة والأداء الموثوق به ، لن تخيب أملك. قل وداعًا لإبطاء سرعات الإنترنت ومرحبًا بتجربة تصفح أسرع وأكثر أمانًا مع iSharkVPN Accelerator.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تشغيل Windows 10 ببطء ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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