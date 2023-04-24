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عزز أداء Windows 10 الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator ومراقبة درجة الحرارة

ishark blog article

2023-04-24 18:24:33

هل تبحث عن خدمة VPN موثوقة وعالية السرعة توفر أمانًا وخصوصية لا مثيل لهما؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN! تضمن تقنية التسريع المتطورة الخاصة بنا سرعات اتصال فائقة وأداء لا يضاهى ، حتى تتمكن من التصفح والدفق والتنزيل بسهولة.



في iSharkVPN ، نتفهم أن الأمان والخصوصية لهما أهمية قصوى في العصر الرقمي اليوم. لهذا السبب نقدم أفضل بروتوكولات التشفير وميزات الأمان المتقدمة للحفاظ على نشاطك عبر الإنترنت في مأمن من أعين المتطفلين. بالإضافة إلى ذلك ، تضمن سياستنا الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات أن تظل بياناتك خاصة وآمنة في جميع الأوقات.



ولكن هذا ليس كل شيء - لقد طورنا أيضًا جهازًا مبتكرًا لمراقبة درجة حرارة نظام التشغيل Windows 10 يساعدك في الحفاظ على تشغيل جهازك بسلاسة وكفاءة. تتيح لك أداة مراقبة درجة الحرارة الخاصة بنا مراقبة درجات حرارة وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات في الوقت الفعلي ، حتى تتمكن من اتخاذ إجراء إذا بدأت سخونة جهازك في الارتفاع. يمكن أن يساعد ذلك في منع الأعطال والتجميد ومشكلات الأداء الأخرى ، مما يحافظ على جهازك في أفضل حالة لفترة أطول.



فما تنتظرون؟ اشترك في iSharkVPN اليوم واستمتع بسرعات فائقة ، وأمان لا يُضاهى ، وتكنولوجيا متطورة. ولا تنس تنزيل جهاز مراقبة درجة حرارة نظام التشغيل Windows 10 الخاص بنا للحفاظ على تشغيل جهازك بسلاسة وكفاءة!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك مراقبة درجة حرارة نظام التشغيل windows 10 ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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