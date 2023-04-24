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احصل على وصول غير مقيد باستخدام isharkVPN Accelerator لنظام التشغيل Windows 10

ishark blog article

2023-04-24 18:24:48

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت عند استخدام VPN على جهاز Windows 10 الخاص بك؟ لا تنظر أبعد من iSharkVPN Accelerator!



مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة مع الحفاظ على مزايا الأمان والخصوصية لشبكة VPN. إنه الحل الأمثل لأولئك الذين يحتاجون إلى اتصال سريع للألعاب أو البث أو تنزيل الملفات الكبيرة.



ولكن ماذا عن رسالة الخطأ الشائعة التي ربما واجهتها عند محاولة تنزيل تطبيقات VPN على نظام التشغيل Windows 10: "تم حظر هذا التطبيق لحمايتك"؟ يوفر لك iSharkVPN Accelerator تغطيتك. تطبيقنا متوافق تمامًا مع Windows 10 ولن يؤدي إلى أي كتل أمان أو نوافذ منبثقة مزعجة.



في iSharkVPN ، نعطي الأولوية لخصوصيتك وأمانك على الإنترنت. تضيف ميزة Accelerator الخاصة بنا طبقة إضافية من التشفير لاتصالك بالإنترنت ، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على المتسللين أو مجرمي الإنترنت اعتراض بياناتك. بالإضافة إلى ذلك ، نحن لا نسجل نشاطك عبر الإنترنت أو نبيع بياناتك إلى معلنين من جهات خارجية.



فلماذا تستقر على الإنترنت البطيء وغير الآمن بينما يمكنك الحصول على أفضل ما في العالمين مع iSharkVPN Accelerator؟ جربه الآن واستمتع بسرعات إنترنت لم يسبق لها مثيل.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



باستخدام isharkVPN ، يمكنك نظام windows 10 ، تم حظر هذا التطبيق لحمايتك ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

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