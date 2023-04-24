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عزز تجربة VPN الخاصة بك مع iSharkVPN Accelerator على نظام التشغيل Windows 10

ishark blog article

2023-04-24 18:25:39

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN! تستخدم هذه الخدمة المبتكرة تقنية متقدمة لتحسين سرعة الإنترنت لديك وتوفير وصول آمن إلى أي موقع ويب من أي مكان في العالم.



مع مسرع iSharkVPN ، لم يعد لديك ما يدعو للقلق بشأن تخزين مقاطع الفيديو مؤقتًا أو بطء التنزيلات. تعمل الخدمة من خلال تحسين اتصالك بالإنترنت وتقليل زمن الوصول ، مما ينتج عنه سرعات فائقة. ستستمتع أيضًا بوصول غير محدود إلى أي موقع ويب ، بما في ذلك المواقع الخاضعة لقيود جغرافية أو رقابة.



بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى طبقة إضافية من الأمان ، يوفر iSharkVPN مسرعًا أيضًا خادم Windows 10 VPN. تقوم هذه الميزة بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت وإخفاء عنوان IP الخاص بك ، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على المتسللين أو الجواسيس أو الوكالات الحكومية التجسس على نشاطك عبر الإنترنت. يمكنك تصفح الويب براحة البال والتمتع بوصول غير مقيد إلى أي موقع ويب.



يعد إعداد مسرع iSharkVPN باستخدام خادم Windows 10 VPN سريعًا وسهلاً. ما عليك سوى تنزيل البرنامج وتثبيته على جهازك والاتصال بالخادم. يمكنك تخصيص إعداداتك حسب رغبتك ، بما في ذلك اختيار موقعك المفضل والبروتوكول ومستوى التشفير.



مُسرع iSharkVPN متاح لأجهزة Windows و Mac و iOS و Android ، ويمكن استخدامه على ما يصل إلى 10 أجهزة في وقت واحد. تقدم الخدمة أيضًا ضمانًا لاسترداد الأموال لمدة 30 يومًا ، لذا يمكنك تجربتها بدون مخاطر.



قل وداعًا لبطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد إلى مواقع الويب. جرب مسرع iSharkVPN اليوم واستمتع بسرعات فائقة ووصول غير محدود إلى أي موقع ويب. مع الأمان الإضافي لخادم VPN لنظام التشغيل Windows 10 ، يمكنك تصفح الويب براحة البال.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك خادم windows 10 vpn ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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