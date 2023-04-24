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قم بتأمين Windows 11 الخاص بك باستخدام iSharkVPN Accelerator و Antivirus

ishark blog article

2023-04-24 18:25:46

هل سئمت من خدمات VPN البطيئة وغير الموثوق بها؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! بفضل تقنيتنا المتقدمة ، يمكنك توقع سرعات فائقة وأمان لا مثيل له.



ولكن هذا ليس كل شيء - فمع إصدار Windows 11 ، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يكون لديك برنامج موثوق لمكافحة الفيروسات. لهذا السبب تقدم isharkVPN حلاً كاملاً لمكافحة الفيروسات ، يحمي جهازك من جميع أنواع البرامج الضارة والفيروسات.



تجعل واجهتنا سهلة الاستخدام وعملية الإعداد السهلة من isharkVPN خيارًا مثاليًا لكل من المستخدمين المبتدئين والمتقدمين. توجد خوادمنا في جميع أنحاء العالم ، مما يضمن اتصالات سريعة وموثوقة بغض النظر عن مكان وجودك.



بالإضافة إلى ذلك ، من خلال سياستنا الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك عبر الإنترنت يظل خاصًا وآمنًا. قل وداعًا للتخزين المؤقت ومرحبًا بالتصفح السلس باستخدام مسرع isharkVPN - الخيار الأفضل لمستخدمي Windows 11. جربه اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام مضاد فيروسات windows 11 ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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