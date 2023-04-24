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التدوين > اشحن الإنترنت الخاص بك مع isharkVPN Accelerator

اشحن الإنترنت الخاص بك مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-24 18:26:01
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وتخزين التدفقات باستمرار؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN و Windows 11 ExpressVPN.

مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة ولا مزيد من مكالمات الفيديو أو التنزيلات المتأخرة. قل وداعًا لشاشات التحميل المحبطة ومرحبًا بالتصفح السلس.

ومع إصدار نظام التشغيل Windows 11 الذي طال انتظاره ، ليس هناك وقت أفضل لترقية الأمان عبر الإنترنت باستخدام ExpressVPN. حماية خصوصيتك على الإنترنت ومنع أي وصول غير مرغوب فيه إلى معلوماتك الشخصية من خلال التشفير العسكري.

وأفضل جزء؟ ExpressVPN متوافق مع Windows 11 ، مما يجعله إضافة مثالية لنظام التشغيل الذي تمت ترقيته.

فما تنتظرون؟ قم بترقية تجربتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN و Windows 11 ExpressVPN اليوم. قل وداعًا للسرعات البطيئة ومرحبًا بالإنترنت الفائق السرعة والأمان من الدرجة الأولى.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك استخدام windows 11 expressvpn والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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