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قم بتأمين نظام Windows 11 الخاص بك باستخدام iSharkVPN Accelerator و Free Antivirus

ishark blog article

2023-04-24 18:26:08

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتهديد المستمر للفيروسات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك؟ لا تنظر إلى أبعد من isharkVPN Accelerator و Windows 11 free Antivirus.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة دون التضحية بالأمان. تقوم خدمة VPN بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت ، مما يحمي معلوماتك الحساسة من أعين المتطفلين. بالإضافة إلى ذلك ، مع الخوادم الموجودة في جميع أنحاء العالم ، يمكنك الوصول إلى المحتوى المقيد بالمنطقة بسهولة.



ولكن ماذا عن حماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك من الفيروسات؟ يوفر لك برنامج مكافحة الفيروسات المجاني لنظام التشغيل Windows 11 الحماية. يوفر برنامج مكافحة الفيروسات المدمج حماية في الوقت الفعلي ضد البرامج الضارة وبرامج التجسس والتهديدات الأخرى. وبواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام ، يمكنك بسهولة إدارة أمان جهازك.



من خلال الجمع بين مسرع isharkVPN ومضاد الفيروسات المجاني لنظام التشغيل Windows 11 ، يمكنك الاستمتاع بتجربة إنترنت آمنة وسريعة. ومع المزايا الإضافية لميزات Windows 11 الجديدة ، مثل تحسين أداء المهام المتعددة وإمكانيات اللعب المحسّنة ، لم يكن تحديث نظام التشغيل أكثر جاذبية من أي وقت مضى.



لذلك لا تنتظر أكثر من ذلك لترقية أمان الإنترنت والكمبيوتر لديك. جرب isharkVPN Accelerator و Windows 11 free Antivirus اليوم وجرب الفوائد بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام برنامج مضاد فيروسات مجاني لنظام windows 11 ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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