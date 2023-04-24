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عزز سرعة الإنترنت لديك باستخدام مسرع isharkVPN وابق محميًا باستخدام Windows 11 Defender

ishark blog article

2023-04-24 18:26:16

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المحدود إلى محتوى معين عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. من خلال تقنيتنا المتقدمة ، نقدم سرعات فائقة ووصولاً غير مقيد إلى المواقع والخدمات من جميع أنحاء العالم.



لكن لا تكتفي بكلامنا فقط - لقد تم التعرف على VPN الخاص بنا أيضًا من خلال أحدث نظام تشغيل ، Windows 11. قام المدافع المدمج في Windows 11 باختبار VPN الخاص بنا واعتماده من أجل أمانها وموثوقيتها.



باستخدام مسرع isharkVPN ، لن تختبر سرعات إنترنت أسرع فحسب ، بل ستختبر أيضًا أمانًا وخصوصية محسّنين. تقوم VPN الخاصة بنا بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت ، مما يضمن حماية بياناتك الحساسة من أعين المتطفلين والمتسللين المحتملين.



بالإضافة إلى ذلك ، من خلال واجهتنا سهلة الاستخدام وتوافق الأجهزة المتعددة ، يمكنك الاتصال بسهولة بشبكة VPN الخاصة بنا من سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول أو الجهاز المحمول. قل وداعًا للتخزين المؤقت ومرحبًا بالبث السلس عبر الإنترنت والألعاب والتصفح.



لا تفوت فوائد مسرع isharkVPN. اشترك الآن واستمتع بسرعات إنترنت فائقة السرعة ووصول غير مقيد إلى عالم الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام windows 11 defender والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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