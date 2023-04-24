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اختبر سرعات إنترنت فائقة السرعة مع iSharkVPN Accelerator لعميل VPN لنظام التشغيل Windows 11

ishark blog article

2023-04-24 18:26:31

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وتقييد الوصول إلى المحتوى؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN وعميل Windows 11 VPN الجديد.



يعد IsharkVPN Accelerator أداة قوية تعزز اتصالك بالإنترنت وتحسن تجربتك الإجمالية عبر الإنترنت. من خلال تحسين إعدادات الشبكة وتقليل زمن الوصول ، يمكن لمسرع isharkVPN زيادة سرعة الإنترنت لديك بنسبة تصل إلى 50٪. قل وداعًا للتخزين المؤقت ومقاطع الفيديو المتأخرة ، والتنزيلات البطيئة ، وأوقات التحميل المحبطة.



يوفر برنامج isharkVPN ، المقترن بعميل Windows 11 VPN الجديد ، أمانًا وخصوصية من الدرجة الأولى أثناء تصفح الويب. من خلال سياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات وتشفير قوي ، يتم الحفاظ على معلوماتك الشخصية ونشاطك عبر الإنترنت في مأمن من أعين المتطفلين.



بالإضافة إلى ذلك ، يعمل عميل Windows 11 VPN على تسهيل الاتصال بمسرع isharkVPN والوصول إلى المحتوى من جميع أنحاء العالم. مع وجود خوادم في أكثر من 100 دولة ، يمكنك الاستمتاع بالعروض والأفلام ومواقع الويب المفضلة لديك بغض النظر عن مكان وجودك.



فلماذا ترضى باتصال الإنترنت البطيء والوصول المحدود إلى المحتوى؟ قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN وعميل Windows 11 VPN اليوم واستمتع بسرعات فائقة وأمن لا مثيل له وحرية غير مقيدة على الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك عميل windows 11 vpn ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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