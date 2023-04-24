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عزز أمن Windows الخاص بك باستخدام isharkVPN Accelerator و Antivirus Defender

ishark blog article

2023-04-24 18:27:45

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت؟ هل تقلق بشأن تهديدات الأمان عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة مع البقاء آمنًا على الإنترنت. تعمل تقنيتنا المتقدمة على تحسين اتصالك بالإنترنت لتحقيق أقصى أداء ، بحيث يمكنك التصفح والدفق والتنزيل بسهولة.



ولكن هذا ليس كل شيء - تقدم isharkVPN أيضًا ميزات أمان من الدرجة الأولى لحماية نشاطك عبر الإنترنت من المتسللين ولصوص الهوية والتهديدات الإلكترونية الأخرى. مع التشفير والبروتوكولات من الدرجة العسكرية ، يمكنك أن تطمئن إلى أن بياناتك آمنة وسليمة.



ولمزيد من راحة البال ، يعمل isharkVPN بسلاسة مع Windows antivirus defender لتوفير طبقة إضافية من الحماية ضد البرامج الضارة والفيروسات الأخرى. تعمل هاتان الأداتان القويتان معًا على إنشاء دفاع هائل ضد أي تهديد عبر الإنترنت.



فلماذا تنتظر؟ جرب مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بأقصى سرعة وأمن للإنترنت. مع خطط تبدأ من 2.99 دولارًا شهريًا فقط ، لا يمكنك تحمل عدم حماية نفسك عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



باستخدام isharkVPN ، يمكنك حماية نظام windows antivirus ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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