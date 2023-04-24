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عزز أمانك على الإنترنت وسرعتك باستخدام isharkVPN Accelerator ومضاد الفيروسات المدمج في Windows

ishark blog article

2023-04-24 18:28:07

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والقلق بشأن تهديدات الأمان عبر الإنترنت؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN ، الحل الأمثل لتصفح الإنترنت السلس والآمن.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة دون المساومة على الأمان. تضمن تقنيتنا الحديثة أن يكون نشاطك عبر الإنترنت خاصًا تمامًا ومحميًا من أعين المتطفلين. بالإضافة إلى ذلك ، تجعل واجهتنا سهلة الاستخدام من السهل استخدامها ، حتى بالنسبة لأولئك الجدد في عالم الشبكات الافتراضية الخاصة.



ولكن هذا ليس كل شيء - يعمل مسرع isharkVPN أيضًا بسلاسة مع برنامج مكافحة الفيروسات المدمج في Windows ، مما يوفر طبقة إضافية من الحماية ضد البرامج الضارة والفيروسات والتهديدات الأخرى عبر الإنترنت. مع هذا المزيج الذي لا يهزم ، يمكنك الراحة بسهولة مع العلم أن نشاطك عبر الإنترنت آمن ومحمي دائمًا.



سواء كنت تقوم ببث برامجك المفضلة ، أو تعمل عن بعد ، أو تتصفح الويب فقط ، فإن isharkVPN Accelerator هو الأداة المثلى لتحقيق وصول سريع وآمن وخالي من المتاعب إلى الإنترنت. فلماذا تنتظر؟ جرب مسرع isharkVPN اليوم واختبر قوة سرعات الإنترنت الفائقة وأعلى مستويات الأمان.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك نظام Windows المدمج في برنامج مكافحة الفيروسات ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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