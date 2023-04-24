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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع isharkVPN Accelerator و Windows MTU Change

ishark blog article

2023-04-24 18:28:29

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر عند بث برامجك المفضلة؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator. تم تصميم برنامجنا القوي لتحسين اتصالك بالإنترنت وتحسين تجربة التصفح لديك.



تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لبرنامج iSharkVPN Accelerator في قدرته على تغيير MTU (وحدة الإرسال القصوى) في Windows. قد يبدو هذا كمصطلح تقني معقد ، ولكنه يعني في الأساس أن برنامجنا يمكنه ضبط كمية البيانات التي يتم نقلها بين جهازك والإنترنت.



من خلال تغيير MTU ، يمكن لـ iSharkVPN Accelerator تقليل كمية البيانات التي يجب إرسالها ذهابًا وإيابًا ، مما يؤدي إلى سرعات إنترنت أسرع ونقل بيانات أكثر كفاءة. هذا مفيد بشكل خاص لدفق محتوى الفيديو والألعاب عبر الإنترنت والأنشطة الأخرى التي تتطلب اتصال إنترنت عالي السرعة.



فائدة أخرى لـ iSharkVPN Accelerator هي أنه يعمل بسلاسة مع خدمة VPN الخاصة بـ iSharkVPN. باستخدام VPN الخاص بنا جنبًا إلى جنب مع المسرع ، يمكنك الاستمتاع بأمان وخصوصية محسّنين مع الاستمتاع أيضًا بسرعات إنترنت فائقة السرعة.



لذلك إذا مللت من بطء الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر ، فجرّب iSharkVPN Accelerator. بفضل أدوات التحسين القوية والواجهة سهلة الاستخدام ، فهو الحل الأمثل لأي شخص يتطلع إلى تحسين تجربة الإنترنت الخاصة به.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تغيير نظام التشغيل windows ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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