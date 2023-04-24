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قم بحماية جهاز Windows الخاص بك باستخدام isharkVPN Accelerator و Antivirus

ishark blog article

2023-04-24 18:29:06

تقديم الحل النهائي لاحتياجات الأمان على الإنترنت: isharkVPN Accelerator و Windows Antivirus



لقد ولت الأيام التي كان فيها الإنترنت ملاذاً آمناً للأنشطة عبر الإنترنت. في الوقت الحاضر ، مع ظهور مجرمي الإنترنت والمتسللين ، أصبح الإنترنت مكانًا خطيرًا. لذلك ، أصبح من المهم بشكل متزايد اتخاذ تدابير لحماية أنشطتك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين. هذا هو المكان الذي يأتي فيه isharkVPN Accelerator و Windows Antivirus.



isharkVPN Accelerator هي خدمة شبكة افتراضية خاصة متقدمة (VPN) توفر اتصالاً آمنًا ومشفّرًا بالإنترنت. إنه يضمن حماية أنشطتك عبر الإنترنت من انتهاكات البيانات والقرصنة والأنشطة الضارة الأخرى. مع isharkVPN Accelerator ، يمكنك تصفح الإنترنت بشكل مجهول والوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا من أي مكان في العالم.



من ناحية أخرى ، يعد Windows Antivirus برنامجًا قويًا لمكافحة الفيروسات يحمي جهاز الكمبيوتر الخاص بك من الفيروسات والبرامج الضارة والتهديدات الإلكترونية الأخرى. يقوم بفحص نظامك في الوقت الفعلي ، ويكشف ويزيل أي برامج ضارة ، ويحافظ على جهاز الكمبيوتر الخاص بك في مأمن من الهجمات المستقبلية.



يوفر الجمع بين مسرع isharkVPN و Windows Antivirus الحل النهائي لاحتياجات الأمان الخاصة بك على الإنترنت. يوفران معًا نظام أمان شاملًا وقويًا يحمي جهاز الكمبيوتر والأنشطة عبر الإنترنت من جميع أنواع التهديدات السيبرانية.



علاوة على ذلك ، فإن isharkVPN Accelerator و Windows Antivirus سهل الاستخدام والتثبيت. لا تتطلب أي معرفة تقنية ويمكن إعدادها في بضع دقائق فقط. بمجرد تثبيتها ، يمكنك الجلوس والاسترخاء ، مع العلم أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك وأنشطتك عبر الإنترنت آمنة ومأمونة.



في الختام ، إذا كنت تريد التأكد من أن أنشطتك عبر الإنترنت آمنة ومحمية ، فيجب أن تفكر في isharkVPN Accelerator و Windows Antivirus. إنها توفر الحل النهائي لاحتياجات الأمان الخاصة بك على الإنترنت ، وتحمي جهاز الكمبيوتر والأنشطة عبر الإنترنت من جميع أنواع التهديدات السيبرانية. جربهم اليوم وجرب راحة البال التي تأتي مع الأمان الكامل عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام برنامج مكافحة الفيروسات لنظام windows ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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