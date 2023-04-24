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كيف يساعد iSharkVPN Accelerator في تحسين دفاع Windows الخاص بك

ishark blog article

2023-04-24 18:29:14

nder



هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وأوقات التخزين المؤقت المحبطة؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator. تعمل هذه الأداة القوية بسلاسة مع اشتراكك في iSharkVPN لتوفير سرعات إنترنت فائقة السرعة وتجربة إنترنت أكثر سلاسة بشكل عام.



ولكن ماذا عن أمان جهاز الكمبيوتر الخاص بك؟ لا تقلق - iSharkVPN Accelerator متوافق تمامًا مع Windows Defender ، مما يعني أنك لست مضطرًا للتضحية بالسلامة من أجل السرعة. يضمن هذا المزيج القوي أنه يمكنك تصفح الإنترنت بثقة ، دون التضحية بالسرعة التي تحتاجها لإنجاز المهام.



فلماذا تنتظر؟ ابدأ في استخدام iSharkVPN Accelerator اليوم وانتقل بتجربتك عبر الإنترنت إلى المستوى التالي. بفضل ميزات مثل التوافق مع Windows Defender والواجهة سهلة الاستخدام ، لم يكن الحصول على الإنترنت السريع والآمن الذي تستحقه أسهل من أي وقت مضى. جربه اليوم وشاهد الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك التعرف على النوافذ والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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