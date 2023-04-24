التدوين > عزز أمنك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN

عزز أمنك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-24 18:29:43

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء محاولة بث برامجك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. لا يعزز هذا البرنامج سرعة الإنترنت لديك فحسب ، بل يضمن أيضًا أمانك وخصوصيتك على الإنترنت.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تصفح الإنترنت بسرعات فائقة وتجربة البث السلس. سواء كنت تستخدم Netflix أو HBO أو أي خدمة بث أخرى ، فلن تقلق أبدًا بشأن السرعات البطيئة أو التخزين المؤقت مرة أخرى. ومن خلال الخوادم الموجودة في أكثر من 50 دولة ، يمكنك الوصول إلى المحتوى من جميع أنحاء العالم.



لكن مسرع isharkVPN لا يتعلق بالسرعة فقط. كما أنه يوفر أمانًا من الدرجة الأولى من خلال تشفير من الدرجة العسكرية وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات. هذا يعني أن نشاطك على الإنترنت خاص تمامًا ومحمي من أعين المتطفلين. يمكنك التصفح والدفق وأنت مطمئن ، مع العلم أن معلوماتك الشخصية آمنة ومأمونة.



وبالنسبة لأولئك الذين يهتمون بالتوافق مع البرامج الأخرى ، يعمل برنامج تسريع isharkVPN بسلاسة مع Windows Defender. Windows Defender هو برنامج مكافحة فيروسات مضمن يأتي مع كل كمبيوتر يعمل بنظام Windows ، ويوفر حماية في الوقت الفعلي ضد الفيروسات والبرامج الضارة والتهديدات الأخرى عبر الإنترنت. باستخدام مسرع isharkVPN و Windows Defender ، يمكنك تصفح الويب ودفق المحتوى المفضل لديك بأمان وأمان كاملين.



في الختام ، يعد isharkVPN Accelerator الحل الأمثل لأي شخص يريد سرعات إنترنت عالية وأمانًا محسنًا وبثًا سلسًا. وبفضل توافقه مع Windows Defender ، يمكنك أن تشعر بالراحة وأنت تعلم أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك محمي من التهديدات عبر الإنترنت. فلماذا تنتظر؟ جرب مسرع isharkVPN اليوم واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام نظام windows defemder والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN