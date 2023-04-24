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عزز مستوى الأمان والأداء عبر الإنترنت باستخدام isharkVPN Accelerator و Windows Defender

ishark blog article

2023-04-24 18:29:58

دير



تقديم حل الإنترنت النهائي - iSharkVPN Accelerator!



في العصر الرقمي اليوم ، يعتبر أمن الإنترنت ذا أهمية قصوى. مع تزايد التهديدات السيبرانية وانتهاكات البيانات ، من الضروري أن يكون لديك شبكة افتراضية خاصة موثوقة وآمنة لحماية أنشطتك على الإنترنت. iSharkVPN Accelerator ليس موثوقًا وآمنًا فحسب ، ولكنه سريع بشكل لا يصدق أيضًا!



تم تصميم iSharkVPN Accelerator ليوفر لك سرعات إنترنت فائقة ، حتى عندما تكون متصلاً بشبكة VPN. هذا يعني أنه يمكنك بث برامجك المفضلة ولعب الألعاب عبر الإنترنت وتصفح الويب دون أي تأخير أو تخزين مؤقت.



لكن هذا ليس كل شيء! يأتي iSharkVPN Accelerator أيضًا مزودًا بميزات متقدمة مثل الانقسام النفقي ومفتاح القفل وحماية تسرب DNS لضمان أن تكون أنشطتك عبر الإنترنت دائمًا آمنة وخصوصية.



ولمزيد من الأمان ، يعمل iSharkVPN Accelerator بسلاسة مع Windows Defender - برنامج مكافحة الفيروسات ومكافحة البرامج الضارة المدمج على أجهزة Windows. يوفر هذا المزيج القوي طبقة إضافية من الحماية ضد التهديدات عبر الإنترنت ويضمن أن جهازك آمن دائمًا.



لذلك ، سواء كنت تعمل من المنزل أو تبث برامجك المفضلة أو تتصفح الويب فقط ، فإن iSharkVPN Accelerator هو الحل النهائي للإنترنت الذي كنت تبحث عنه. جربه اليوم واستمتع بسرعات فائقة وأمان لا مثيل له!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تعريف الويندوز والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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