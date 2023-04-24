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عزز سرعة الإنترنت لديك مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-24 18:30:06

نظرًا لأن تهديدات الأمان عبر الإنترنت تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم ، فقد أصبحت حماية نشاطك عبر الإنترنت أكثر أهمية من أي وقت مضى. وهنا يأتي دور iSharkVPN Accelerator. تستخدم خدمة VPN القوية هذه أحدث تقنيات التشفير للحفاظ على بياناتك على الإنترنت في مأمن من أعين المتطفلين. والآن ، مع تكامله مع Windows Defender ، أصبح iSharkVPN Accelerator أقوى من أي وقت مضى.



Windows Defender هو برنامج مكافحة فيروسات مضمن لـ Windows 10. فهو يساعد على حماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك من البرامج الضارة والفيروسات والتهديدات الأخرى عبر الإنترنت. من خلال التكامل مع Windows Defender ، يمكن لـ iSharkVPN Accelerator توفير حماية أكثر شمولاً لنشاطك على الإنترنت.



عند استخدام iSharkVPN Accelerator ، يتم تشفير نشاطك عبر الإنترنت تمامًا. هذا يعني أنه حتى إذا كان شخص ما قادرًا على اعتراض بياناتك ، فلن يتمكن من قراءتها. ومع التكامل مع Windows Defender ، ستكون أكثر حماية من التهديدات عبر الإنترنت. سيفحص Windows Defender جهاز الكمبيوتر الخاص بك بحثًا عن أي برامج ضارة وينبهك إذا وجد أي شيء مريبًا.



أحد أفضل الأشياء في iSharkVPN Accelerator هو أنه سهل الاستخدام بشكل لا يصدق. بمجرد تثبيت البرنامج ، ما عليك سوى تحديد الخادم الذي تريد الاتصال به والنقر فوق "اتصال". هذا كل شيء! ستكون متصلاً بشبكة VPN وسيكون نشاطك عبر الإنترنت آمنًا تمامًا.



لذلك إذا كنت تبحث عن خدمة VPN قوية ستحافظ على نشاطك عبر الإنترنت آمنًا ، فلا تبحث عن iSharkVPN Accelerator. ومع تكامله مع Windows Defender ، ستكون أكثر حماية من التهديدات عبر الإنترنت. جربه اليوم واستمتع براحة البال التي تأتي مع معرفة أن نشاطك عبر الإنترنت آمن تمامًا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك إلغاء تنشيط windows ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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