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عزز سرعة الإنترنت لديك وأمن اتصالك باستخدام iSharkVPN Accelerator و Windows Defender

ishark blog article

2023-04-24 18:30:13

إذا كنت قلقًا بشأن الخصوصية والأمان عبر الإنترنت ، فمن المحتمل أنك قد فكرت في استخدام VPN. تقوم الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت وتوجيهها عبر خادم خاص ، مما يمنحك اتصالاً آمنًا وخاصًا بالإنترنت. ومع ذلك ، لا يتم إنشاء جميع شبكات VPN على قدم المساواة. يمكن أن يكون بعضها بطيئًا وبطيئًا ، ولهذا السبب تحتاج إلى مسرع isharkVPN.



تسريع isharkVPN هي تقنية مبتكرة تسرع اتصال VPN الخاص بك ، مما يجعلها أسرع وأكثر استجابة. إنه يعمل عن طريق تحسين اتصالك بالإنترنت وتقليل زمن الوصول ، حتى تتمكن من الاستمتاع بتجربة إنترنت أسرع وأكثر سلاسة. مع مسرع isharkVPN ، لن تضطر إلى التضحية بالسرعة من أجل الأمان.



لكن مسرع isharkVPN لا يتعلق بالسرعة فقط. كما يوفر ميزات أمان متقدمة للحفاظ على أمانك على الإنترنت. يقوم بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت ويحمي خصوصيتك من أعين المتطفلين. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي على مانع إعلانات مدمج وحماية من البرامج الضارة للحفاظ على نظامك آمنًا من التهديدات عبر الإنترنت.



إذا كنت تبحث عن شبكة افتراضية خاصة موثوقة مع ميزات أمان متقدمة وسرعة فائقة ، فإن مسرع isharkVPN هو الخيار الأمثل. وإذا كنت تستخدم نظام التشغيل Windows 10 ، فيمكنك الاستمتاع بمزيد من الحماية باستخدام برنامج الحماية من الفيروسات Windows Defender المدمج. يوفر Windows Defender حماية في الوقت الفعلي ضد البرامج الضارة والفيروسات والتهديدات الأخرى عبر الإنترنت ، مما يضمن بقاء نظامك آمنًا.



فلماذا تنتظر؟ قم بحماية خصوصيتك وأمنك عبر الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN و Windows Defender اليوم. مع هذه المجموعة القوية ، يمكنك تصفح الإنترنت بثقة وراحة بال. جرب مسرع isharkVPN الآن واستمتع بأمان وسرعة قصوى على الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام windows defencder ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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