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احصل على Ultimate Online Security مع iSharkVPN Accelerator و Windows Defender

ishark blog article

2023-04-24 18:30:21

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتهديدات الأمنية على الإنترنت؟ لا مزيد من البحث لأن مسرع isharkVPN موجود هنا لإنقاذ الموقف!



مع مسرع isharkVPN ، يتم زيادة سرعة الإنترنت لديك بما يصل إلى 10 مرات أسرع من السرعة المعتادة. قل وداعًا لمقاطع الفيديو المتأخرة ومواقع الويب المخزنة مؤقتًا. يمكنك الآن دفق المحتوى المفضل لديك بدقة عالية دون أي انقطاع.



علاوة على ذلك ، يأتي مسرّع isharkVPN مع طبقة إضافية من الأمان ، تحميك من التهديدات عبر الإنترنت. إنه يؤمن بياناتك على الإنترنت وخصوصيتك ، ويمنع أي شخص من التطفل على أنشطتك عبر الإنترنت. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تصفح الإنترنت براحة بال تامة.



لكن هذا ليس كل شيء! مسرع isharkVPN متوافق مع Windows Defender ، مما يضمن حماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك من أي برامج ضارة أو فيروسات. Windows Defender هو برنامج مكافحة فيروسات مضمن يحمي الكمبيوتر من البرامج الضارة وبرامج التجسس والتهديدات الأخرى عبر الإنترنت.



من خلال الجمع بين مسرّع isharkVPN و Windows Defender ، تحصل على الحماية القصوى لأنشطتك عبر الإنترنت. يمكنك الآن تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة بأعلى مستويات الأمان على الإنترنت.



لا تنتظر أكثر من ذلك ، احصل على مسرع isharkVPN و Windows Defender اليوم لبدء الاستمتاع بتجربة إنترنت أسرع وأكثر أمانًا. مع isharkVPN ، يمكنك دائمًا التصفح بثقة!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام windows defencer ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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