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عزز أمانك على الإنترنت وسرعتك مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-24 18:30:36

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتأخير المستمر أثناء التصفح عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تضمن تقنيتنا الحديثة سرعات إنترنت فائقة وتجارب تصفح سلسة.



ولكن هذا ليس كل شيء - فنحن أيضًا نعطي الأولوية لأمنك عبر الإنترنت. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك أن تشعر بالراحة وأنت تعلم أن معلوماتك الشخصية محمية من المتسللين وانتهاكات البيانات. تقوم خدمة VPN الخاصة بنا بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت ، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على أي شخص اعتراضها.



لكن ماذا عن Windows Defender؟ بينما يعد Windows Defender أداة رائعة لحماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك من البرامج الضارة والفيروسات ، فإنه لا يمكنه حماية نشاطك عبر الإنترنت بشكل كامل. هذا هو المكان الذي يأتي فيه مسرع isharkVPN - مع خدمة VPN الخاصة بنا ، يتم تشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت ويتم إخفاء نشاطك عن أعين المتطفلين.



لا ترضى بسرعات الإنترنت البطيئة والأمن المتواضع. اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات فائقة وحماية لا تضاهى عبر الإنترنت. تجربة التصفح الخاصة بك لن تكون هي نفسها!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الدفاع عن نظام windows ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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