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التدوين > قم بحماية تواجدك عبر الإنترنت باستخدام isharkVPN Accelerator و Windows Defender Antivirus

قم بحماية تواجدك عبر الإنترنت باستخدام isharkVPN Accelerator و Windows Defender Antivirus

ishark blog article

2023-04-24 18:30:51
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والأداء البطيء عبر الإنترنت؟ هل تبحث عن طريقة لحماية جهازك من التهديدات السيبرانية وهجمات البرامج الضارة؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN و Windows Defender Antivirus.

مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة وتصفح سلس عبر الإنترنت. تعمل هذه الأداة القوية على تحسين اتصالك بالإنترنت وتقليل زمن الوصول وإزالة التخزين المؤقت ، مما يضمن حصولك على أفضل تجربة ممكنة عبر الإنترنت.

ولكن هذا ليس كل شيء - يحمي isharkVPN أيضًا جهازك من التهديدات السيبرانية ويضمن خصوصيتك على الإنترنت. مع التشفير من الدرجة العسكرية وبروتوكولات الأمان المتقدمة ، يمكنك تصفح الإنترنت بأمان وثقة ، مع العلم أن معلوماتك الشخصية آمنة.

وعندما يتعلق الأمر بحماية جهازك من البرامج الضارة والفيروسات ، فإن برنامج Windows Defender Antivirus هو الشريك المثالي. المدمج في نظام التشغيل Windows الخاص بك ، يقوم برنامج مكافحة الفيروسات القوي هذا بفحص جهازك في الوقت الفعلي ، ويكتشف ويزيل أي تهديدات قد تضر بجهازك.

يوفر مسرع isharkVPN و Windows Defender Antivirus معًا الحماية والأداء المطلقين لجهازك. سواء كنت تقوم ببث مقاطع فيديو أو تتصفح الويب أو تعمل عبر الإنترنت ، يمكنك القيام بذلك وأنت مطمئن ، مع العلم أن جهازك آمن ومحسّن من أجل السرعة.

فلماذا تنتظر؟ جرب isharkVPN Accelerator و Windows Defender Antivirus اليوم واستمتع بأفضل أداء وأمان على الإنترنت.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك استخدام مضاد الفيروسات windows defender ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
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