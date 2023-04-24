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iSharkVPN Accelerator: خدمة VPN متغيرة قواعد اللعبة للإنترنت عالي السرعة

ishark blog article

2023-04-24 18:30:58

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والقلق بشأن الأمان عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



لا تحمي خدمة VPN المتطورة هذه نشاطك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين فحسب ، بل تعمل أيضًا على تسريع اتصالك بالإنترنت عن طريق تحسين إعدادات الشبكة. مع وجود خوادم في أكثر من 40 دولة وسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، تضمن isharkVPN حماية خصوصيتك في جميع الأوقات.



لكن VPN ليست الأداة الوحيدة التي تحتاجها للأمان عبر الإنترنت. لهذا السبب نوصي بإقران isharkVPN مع Windows Defender Antivirus.



في مراجعة حديثة بواسطة PCMag ، حصل Windows Defender Antivirus على درجة مثالية للحماية والأداء. من خلال الفحص في الوقت الفعلي والتحديثات التلقائية ، يحافظ هذا البرنامج على جهاز الكمبيوتر الخاص بك في مأمن من الفيروسات والبرامج الضارة والتهديدات الأخرى.



باستخدام مسرع isharkVPN و Windows Defender Antivirus معًا ، يمكنك الاستمتاع بتصفح إنترنت سريع وآمن دون أي قلق. بالإضافة إلى ذلك ، مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا من isharkVPN ، يمكنك تجربته بدون مخاطر.



قم بترقية الأمان عبر الإنترنت اليوم باستخدام مسرع isharkVPN و Windows Defender Antivirus.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك مراجعة برامج مكافحة الفيروسات لـ windows defender ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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